Eyüpspor 3 puana kavuştu!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının son karşılaşmasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı.

Henüz 38. saniyede ev sahibi Eyüpspor, Svit Seşlar'ın attığı golle maça 1-0 önde başladı. İlk yarı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada konuk ekip Alanyaspor, Hadergjonaj'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golden 1 dakika sonra Eyüpspor, Ampem ile bir gol daha bularak tekrar öne geçti.