Göztepe, Juan Santos da Silva ile nikah tazeledi!

Göztepe Kulübünün açıklamasında, "Göztepe'miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, şu ifadeleri kullandı:

"Juan'ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."