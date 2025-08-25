Gülüyor bi Kerem!

Fenerbahçe-Kerem Aktürkoğlu flörtündeşimdilik mutlu sona ulaşılamazkenmilli futbolcu Portekiz'degündem olmaya devam ediyor.Benfica'nın, PortekizSüper Ligi'nde Tondela'yı3-0 yendiği maçta yedekoturan Kerem, 67. dakikadaoyuna dahil oldu.Portekiz basını, 26 yaşındakiyıldızın müsabakadaoldukça sinirli olduğunuvurguladı.ve milli oyununungergin bir ruh hali olduğu savunuldu.Benfica'dan, Kerem'le ilgili söz konusuyorumlara olay bir yanıt geldi. Portekizkulübü, sosyal medyahesabından deneyimlifutbolcunun maçagirerken gülümsediğianları paylaştı ve altınanotunu düşerek iddialaraimalı bir cevap verdi.Kadıköy'deki ilkrandevu golsüz bitmişti.