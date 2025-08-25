Gülüyor bi Kerem!

Fenerbahçe-Kerem Aktürkoğlu flörtünde
şimdilik mutlu sona ulaşılamazken
milli futbolcu Portekiz'de
gündem olmaya devam ediyor.
Benfica'nın, Portekiz
Süper Ligi'nde Tondela'yı
3-0 yendiği maçta yedek
oturan Kerem, 67. dakikada
oyuna dahil oldu.
Portekiz basını, 26 yaşındaki
yıldızın müsabakada
oldukça sinirli olduğunu
vurguladı. Ayrıca karşılaşmadan sonra Kerem'in öfkeyle topa vurduğu iddia edilen görüntüler servis edildi
ve milli oyununun
gergin bir ruh hali olduğu savunuldu.
Benfica'dan, Kerem'le ilgili söz konusu
yorumlara olay bir yanıt geldi. Portekiz
kulübü, sosyal medya
hesabından deneyimli
futbolcunun maça
girerken gülümsediği
anları paylaştı ve altına "Aktürkoğlu çok sinirliydi"
notunu düşerek iddialara
imalı bir cevap verdi. Kerem'li Benfica, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Play-Off maçının rövanşında Estadio da Luz Stadı'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Kadıköy'deki ilk
randevu golsüz bitmişti.