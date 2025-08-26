Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Sağ stoper çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

25 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerde 3.5 milyon Euro bonservis seviyelerinde anlaşma sağlandı.

Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren Portekizli futbolcu da ikna edildi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo'yu taşıyan uçak bu akşam 19.00'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.

LİLLE'DEN JUVE'YE GİTMİŞTİ

Djalo, 2023-24'ün devre arasında 5.1 milyon Euro karşılığında Lille'den ayrılarak İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Geçen sezon Porto'ya kiralanan tecrübeli isim, 17 maçta 1303 dakika sahada kalırken 2 de gol katkısı verdi. Djalo, 1 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi.