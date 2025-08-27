Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 19:47

Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı!

Beşiktaş, Juventus'ta forma giyen Portekizli stoper oyuncusu Tiago Djalo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Porto'da geçen sezon kiralık forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

