Beşiktaş’a 1.90’lık modern stoper! İşte Portekizli oyuncunun bilinmeyen yönleri

2023'TE ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU, 10 AY YOKTU

Mart 2023'te çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Bu sakatlık, yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Sakatlığı devam ederken ve Lille ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, Ocak 2024'te Juventus'a 5.1 milyon Euro bedelle transfer oldu. Sakatlıktan döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlandı ve İtalyan ekibinde sadece 1 maçta görev aldı. Geçen sezon kiralık olarak Porto'da forma giydi.