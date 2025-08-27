Bir maçtan çok fazlası

Galibiyet, camianın 16 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini bitirecek!

Mourinho'nun, iki kez kazandığı kupada 7 yıllık grup hasreti sona erecek!

Kasaya önemli bir para girecek. G.Saray'la aynı kupada mücadele edecek!

Ali Koç, eylül ayındaki başkanlık seçimi öncesi elini güçlendirecek!



Sarı-lacivertliler bugün elenirse yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek

Fenerbahçe, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı Benfica ile bugün Portekiz'de karşılaşacak. Luz Stadı'ndaki mücadelede taraflar birbirine üstünlük kuramazsa karşılaşma uzayacak. 120 dakikada da sonuç değişmezse penaltılara geçilecek. Galip takım adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıracak. Zorlu mücadele, F.Bahçe için bir maçtan öte anlamlar taşıyor...

EN SON 2008-09'DA GRUPLARDAYDI

Fenerbahçe'nin, Benfica'yı elemesi, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıllık özlemi bitirmesi anlamına geliyor. Kulüp en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti. 2011 ve 2014'te Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen Fenerbahçe, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldığı için turnuvaya katılamamıştı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.



PORTO VE INTER'DE BİRER KEZ KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak kulüp tarihi kadar bu kupayı 2003-04'te Porto ile 2009-10'da İnter'le iki kez kazanmış olan Jose Mourinho için de yeni bir meydan okuma anlamına geliyor… Avrupa kulvarındaki 3 organizasyonda da şampiyonluk yaşayan ve 'Special One' lakabını alan Portekizli hoca, en son 2018-19'da Manchester United'la Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele vermiş ve son 16'da elenmişti. Bu akşam alınacak galibiyet, Mourinho'nun da özlemini bitirecek.



KASASI DOLACAK, PRESTİJ OLACAK

Devler Ligi'nde mücadele, kulüp için hem prestij hem de kasanın dolması açısından önem taşıyor. Playoff turuna yükselerek 4.29 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 18.6 milyon Euro katılım parası alacak. Buradaki her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro anlamı taşıyor. İlk 8'de yer alırsa 2 milyon Euro, 9-16 arasında bitirirse 1 milyon Euro ek gelir kazanacak. Devler Ligi'nde olmak gruplara direkt katılan ezeli rakip Galatasaray'la aynı kulvarda mücadele etmek anlamına da geliyor.



ALİ KOÇ SEÇİM ÖNCESİ GÜÇLENECEK

Başkan Ali Koç için Şampiyonlar Ligi'nde olmak, başarısız geçen 7 yıllık süreçte önemli bir ivme yakalamak adına önemli. 16 yıllık özlemi bitirmek eylül ayında yapılacak başkanlık seçiminde Koç'u rakipleri karşısında güçlendirecek. Devler Ligi kozu transferde yıldız oyuncu alımında rahatlık sağlayacak. Transferin 12 Eylül'de bittiği düşünüldüğünde fırsat transferleriyle takım daha da güçlendirilecek.



DEV MAÇA DEV PRİM

FENERBAHÇE'DE büyük önem taşıyan Benfica rövanşı için yönetim de kesenin ağzını açmış durumda. Başkan Ali Koç, 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi. Ancak bu miktar sponsorlar ve Fenerbahçeli iş adamlarının desteğiyle artabilecek.

PATRON FRED TALİSCA YEDEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica rövanşında takımdan 'Sabırlı oyun' istedi. Uzun oyuncularla, duran toplarda gol aramayı planlayan Portekizli hoca, rakibin zaafını avantaja çevirmek istiyor. Takımın kozu Fred olacak. Oyun akışı Brezilyalı oyuncu üzerinden yönlendirilecek. Forvet ile orta saha arasındaki pas bağlantılarını Fred sağlayacak. Dikine oynama ve dribbling becerisiyle arkadaşlarını pozisyona sokacak. Mourinho, savunma arkasına atılan toplarda Semedo ve Archie Brown'ın hızından faydalanacak. Brown, ceza sahasına girerek gol de arayacak. Tecrübeli hoca, ön liberoda İsmail Yüksek ile Amrabat arasındaki tercihini bugün verecek. Amrabat'ın ilk 11'de başlaması, İsmail'in oyuna göre sahaya sürülmesi yüksek ihtimal. Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Anderson Talisca ise kulübeye dönecek.



7 YIL SONRA YİNE SLAVKO VİNCİC

BENFİCA ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. İki takım arasında 14 Ağustos 2018'de Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında da Sloven hakem görev yapmış, karşılaşma 1-1 bitmişti. 45 yaşındaki hakem geçtiğimiz sezon Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde de düdük çaldı. Mücadele golsüz bitti.



BİR GÖRÜŞ

Ömer ÜRÜNDÜL

F.Bahçe çok kritik bir maça çıkıyor… Benfica, Avrupa kupalarında deneyimli, belli bir oturmuş sistemi olan takım… Doğal olarak fizik kondisyon açısından da öndeler. Bu karşılaşmanın kilit noktası, Mourinho'nun sahaya çıkaracağı takım tertibi ve de taktik anlayışı. İkinci Feyenoord maçı, o geceye özel bir mücadeleydi ama onun dışında oynanan maçlara baktığımda çift santrforlu sistemin takıma uymadığını düşünüyorum. Çünkü En- Nesyri ile Duran arasında belli bir uyum yok. Sırtı dönük oynama özellikleri de yeterli değil. Orta sahadan da bu ikiliyle bir bağlantı kurulamıyor. Mourinho'nun bunları dikkate alması gerekiyor. F.Bahçe'nin bugünkü maçta değerlendirebilirse ufak bir avantajı var; o da rakibin en istikrarlı, değişmez savaşçı oyuncusu Florentino'nun kırmızı kart cezalısı olması. En çok dikkat edilmesi gereken, geriden çıkarken hücum prese takılmamak ve de Pavlidis'i iyi kontrol altına almak. Tabii ki zor bir karşılaşma ama her şey sahada belli olacak. F.Bahçe'ye kritik rövanş için başarılar diliyorum.