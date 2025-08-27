Gabriel Paulista: Böyle bir takımda oynadığım için gerçekten gururluyum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte Lausanne maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Gabriel Paulista Beşiktaş ve yarınki maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gabriel Paulista ilk maçı kaybetmemenin pozitif bir gelişme olduğunu belirterek, "Önceki maçtan daha enerjik bir takım olmak zorundayız. Taraftarın da desteği olacak. Maçı kazanmak içi her şeyi yapacağız" dedi.

'BİR SAVUNMA OYUNCUSU GOL YEMEYİ SEVMEZ'

Takım olarak çok fazla gol yediklerini belirten Paulista, " Bir savunma oyuncusu gol yemeyi sevmez. Bu bir hafta da her maç da olabilir. Sevmeyiz. Her antrenmanda, her maçta kendimizi geliştiriyoruz. Futbol bir takım oyunu. Sadece 4 savunma oyuncusu üzerinden değerlendirilmiyor gol yemek. Grup olarak değerlendirmeliyiz. Kontratakta nasıl biz kazanıp hücumcular atıyorsa, savunmada da hepimiz gol yiyoruz. Duran toplarda daha iyi olmak zorundayız. Kişisel olarak hatayı ilk göğüsleyen bir karakterim var. Her geçen gün daha iyi olacağız ve Beşiktaş için daha iyi şeyler yapacağız" diye konuştu

'GRUP AŞAMASINA YÜKSELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Avrupa kupalarında çok fazla mücadele etme fırsatı bulduğunu ifade eden başarılı futbolcu "Kulvar fark etmeksizin sahaya kazanmak için çıkarım. Beşiktaş çok büyük bir takım. Böyle bir takımda oynadığım için gerçekten gururluyum. Grup aşamasına yükselmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

'YENİ BİR TAKIM İNŞA EDİYORUZ'

Yeni sezonun başında yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını vurgulayan tecrübeli savunma oyuncusu, "Yeni bir takım inşa ediyoruz. Yeni oyuncular geliyor. 3'lü sistemi çok garipsemedik, geçen sene de oynadık. Emirhan, Felix ve ben 3'lü oynamayı biliyoruz. Oyun kurarken orta sahanın da yardımı oluyor. Daha özgüvenli oyun kuruyoruz 3'lü sistemde. Sürekli gelişmek zorundayız ve gelişiyoruz. Günün sonunda hepimiz mutlu şekilde bitiririz sezonu" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.