Gözler Savarino’da

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ofansif orta saha oyuncusu Jefferson Savarino'nun transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Venezuelalı oyuncu, sosyal medya profillerinden 'Botafogo' ibaresini kaldırarak ayrılığa yeşil ışık yaktı. Kulüp yönetiminin ekonomik nedenlerle 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği belirtilirken Brezilya basınına göre; önünde iki ihtimal bulunan tecrübeli 10 numaranın Katar'dan El-Rayyan'a ya da Türkiye'den Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

FELİPE AUGUSTO'NUN MENAJERİYLE ÇALIŞIYOR

El-Rayyan seçeneğinde takımda Brezilyalı oyuncu sayısının çokluğunun yanı sıra daha önce birlikte çalıştığı eski hocasının görev yapması öne çıkıyor. Trabzonspor ise oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Savarino'nun menajerinin aynı zamanda yeni transferlerden Felipe Augusto'nun da menajeri olması, Fırtına için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Deneyimli futbolcunun 6 milyon Euro seviyelerinde bir bedelle kadroya katılması hedefleniyor.

AVRUPA'DA HİÇ OYNAMADI!

PİYASA değeri 10 milyon Euro olarak gözüken Savarino, Botafogo formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce herhangi bir Avrupa takımında forma giymedi.