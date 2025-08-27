Kairat’tan tarihi zafer

ŞAMPİYONLAR
Ligi play-off turu rövanşında Celtic'e penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, tarihinde ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.
Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisini ağırladı. Normal süresi ve uzatması 0-0 biten maçta rakibini penaltılarda yenen Asya ekibinde kaleci Temirlan Anarbekov 3 penaltı kurtardı. Kairat'ın takım değeri 12.4 milyon Euro, Celtic'in ise 130 milyon Euro… Devler Ligi'nde bu sezonun en uzak deplasmanı Kairat olacak.
Celtic taraftarları bu maç için 5 bin km yol gitti...