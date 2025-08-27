Kairat’tan tarihi zafer

Ligi play-off turu rövanşındaGolsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisini ağırladı. Normal süresi ve uzatması 0-0 biten maçta rakibini penaltılarda yenen Asya ekibinde kaleci Temirlan Anarbekov 3 penaltı kurtardı. Kairat'ın takım değeri 12.4 milyon Euro, Celtic'in ise 130 milyon Euro…Celtic taraftarları bu maç için 5 bin km yol gitti...