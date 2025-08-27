Mourinho’dan ağır sözler!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi Portekiz basınından Sport TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili soruya Portekizli hoca şu yanıtı verdi: "Transfer için bana daha fazla imkân sağlama adına ekstra bir çaba gösterildiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."
Maçta bir sürpriz yapıp yapmayacağıyla ilgili de Mourinho, "Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok.
Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe gibi bir kulübe prestij kazandırdığı ve maddi getirisi olduğu açık. Ancak eğer elemeyi geçersek, hedeflerimiz sınırlı kalır.
Avrupa Ligi'ne gidersek hedeflerimiz daha büyük" dedi.