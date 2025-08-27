Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 18:36 Son Güncelleme: 27.8.2025 18:47

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Chamberlain'e ödenecek fesih bedelini de duyurdu.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar resmen ayrıldı. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyucnun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Euro fesih tazminatı ödeneceği ifade edildi.

2023 yılında transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 50 resmi maçta forma giydi ve 5 gol katkısı verdi.

