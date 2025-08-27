Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Portekizli futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Portekizli futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Tiago Djalo, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan 25 yaşındaki oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

