Beşiktaş’ta Vaclav Cerny transferi son düzlükte! Taraftarları heyecanlandıran hamle...

Beşiktaş, El Bilal Toure ve Tiago Djalo transferlerinin ardından rotasını kanat bölgelerine çevirdi. Bu doğrultuda siyah-beyazların hedefindeki Vaclav Cerny ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Peş peşe transfer uçaklarını indiren Beşiktaş, bir yıldız futbolcuda daha önemli mesafe kat etti. Sol kanat takviyesi için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağ kanatta bir süredir hazırda beklettiği Vaclav Cerny için tekrar girişimlerine hız verdi.

Wolfsburg'da forma giyen Çekyalı futbolcunun bonservisiyle kadroya katılması için Kartal'ın, yeniden hamle yaptığı ve temasların üst seviyede olduğu ifade edildi.

HEYECANLANDIRAN HAMLE

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, Beşiktaş'ın Instagram'dan El Bilal Toure ve Rıdvan Yılmaz için yaptığı son paylaşımı da beğendi. Bu hareket, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

Cerny, bu sezon Wolfsburg'un oynadığı 2 maçta da oyuna sonradan girerek çok az süre alsa da 1 gollük skor katkısı verdi.

RASHICA'YA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan siyah-beyazlılara, Keny Arroyo için Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'dan teklif geldi. Cerny'nin alınması halinde Rashica'ya yapılan teklifler değerlendirilecek.

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynayan Cerny 1.82 boyunda. Ajax altyapısından yetişen futbolcu, Utrecht ve Twente formaları da giydi. Geçen sezon kiralık oynadığı Rangers'ta 51 müsabakaya çıktı

