Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi açıklamada: "Kolay bir maç olmayacak"

Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:53

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe ile ligde oynayacaklar maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir takım, iyi oyuncuları var ama biz de en iyi şekilde hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde kırmızı-karaların teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

'Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olabilir ama Fenerbahçe, yine Fenerbahçe'dir' diyen Hüseyin Eroğlu, "Ligde de kadro değeri anlamında güçlü bir takım. Biz en iyi şekilde elimizdeki oyuncuların en iyi durumuyla hazırlanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir takım, iyi oyuncuları var ama biz de en iyi şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Özellikle hücum hattında eksiklerimiz var. Belli mevkilerdeki oyuncu tercihlerimizi mevkisi olmayan adamlarla kapatmaya çalışıyoruz ama hazırlığımızı en iyi şekilde devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

