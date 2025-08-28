Kendisi idmanda aklı Arabistan’da

Galatasaray'da Kayseri dönüşünde oyunculara bir buçuk gün izin verilmişti. Sarı-kırmızılı takım dün Kemerburgaz'da toplandı ve Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı. Barış Alper Yılmaz da antrenmana çıktı. Hocası Okan Buruk'la pazartesi günü tesiste toplantı yapan 25 yaşındaki oyuncu, tekrar takıma dönmesi konusunda ikna edilmişti.
Neom'dan yıllık 10 milyon Euro artı bonuslarla birlikte astronomik bir teklif alan milli oyuncunun kafası karışmıştı. Suudi Arabistan'da transfer dönemi 11 Eylül'de sona eriyor ve Barış Alper'in durumu belirsizliğini koruyor.
Bu zoraki 'barışa' karşı takım arkadaşlarından özür dilemeyen tecrübeli futbolcunun, NEOM'a gitme konusunda ısrarını sürdürdüğü ve geri adım atmadığı belirtildi.