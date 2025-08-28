Ole Gunnar Solskjaer: Sorumlu benim

'BU SİSTEMLE ÇIKMANIN DAHA DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Son maçlardaki sistem değişiklikleriyle ilgili gelen bir soru üzerine Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Lausanne'ye saygısızlık yaptığınızı düşünüyorum. Lausanne, yaptığı işleri iyi yapan bir takım. Taktiksel olarak öndeki oyuncularıyla. Bugün bize 2 şekilde gol atabilirlerdi. Birincisi duran toptan fiziksel olarak yüksek oldukları için ya da arkaya attıkları koşularla ki öyle de oldu. Saygı göstermediğini düşünüyorum. Biz rakibimize saygı gösterdik. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profillerini gördüğünüz zaman ki bunlar asla bahane değil. Bu sistemle çıkmanın daha doğru olacağını düşündüm. Çoğu zaman 3, 4'ten daha azdır."

'BERABER ZAMAN GEÇİRDİKÇE ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Şu ana kadar takıma dahil edilen isimlerin siyah-beyazlı ekipte çok başarılı olacağına inandığını belirten tecrübeli teknik adam, "Gerçeklik algınız biraz garip. İsviçre takımına karşı 5 farklı kazanmak çok da kolay değil, zor. Geçen sene Lugano'ya karşı 5-1'lik bir galibiyet almıştı Beşiktaş. Orada son 4 gole baktığınız zaman rakip çok fazla öne çıkmıştı. Eduard yardım ediyor. Başkanımız çok doğru bir iş yapıyor. Eduard ve başkan ile ilişkim çok olumlu anlamda ilerliyor. Jallo'yu aldık, El Bilal'i aldık, Rıdvan'ı aldık. Bu oyuncular Beşiktaş'ta çok başarılı olacaklardır eminim. Ki onları kullanamadık. İmzaladığımız her oyuncu Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Eduard Graf harika bir iş çıkartıyor. Başkan da istek ve tutku gösteriyor. Şu anda aldığımız oyunculardan asla şikayet edemem. Beraber zaman geçirdikçe çok daha iyi bir takım olacağız" dedi.

'İNANMSAM BU GÖREVİ KABUL ETMEZDİM'

Takımın başına geçtiği dönem ile şimdiki takım arasında iyi anlamda büyük fark olduğuna dikkat çeken Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Evet, pozitif etki göstereceğime inanıyorum. İnanmasam bu görevi kabul etmezdim. 7, 8 aydır buradayım. Geldiğimiz zamanki durumla şimdiki arasında büyük farklar var iyi anlamda. Bu da gelecekte sonuç gösterecektir. Oyuncularla ilişkim çok iyi."