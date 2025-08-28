Peter Ziedler: Turu geçtiğimiz için çok mutluyum

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından Lausanne Teknik Direktörü Peter Ziedler, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyetin ardından kendilerini alkışlayan Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, "Bugün galibiyetten sonra taraftarın bizi alkışlamasını nadiren gördüm. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kart dönüm noktası oldu. Beşiktaş adına dönüm noktası olarak ilk yarı kaçırdıkları 2 gol pozisyonunu söyleyebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR TAKIMA KARŞI ZAFERE ULAŞMAK ÖNEMLİYDİ'

Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı zafere ulaşmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Ziedler, "Rakip takım teknik direktörü 3'lü ya da 4'lü defansla çıkmanın bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti. Ben, Beşiktaş'ın 4'lü hat ile çıkacağını düşünüyordum ama merkezde 3'lü kullandı. Beşiktaş'ta pek bir zaaf göremiyorum. Ama Rafa Silva'nın tekniği ve böyle bir takıma karşı zafere ulaşmak önemliydi" şeklinde konuştu.