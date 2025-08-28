Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Raphael Onyedika kimdir? Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 15:34

Galatasaray Yves Bissouma transferinden sağlık problemleri nedeniyle vazgeçti. Sarı-kırmızılı takım Bissouma’ya alternatif olarak Raphael Onyedika’yı gündeme geldi. Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika Ön Libero mevkiinde görev yapıyor. Peki, Raphael Onyedika kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Yves Bissouma transferinden vazgeçen Galatasaray, rotasını Belçika'ya çevirdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Club Brugge'ye resmi teklif yapacağı iddia edildi. Peki, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

RAPHEAL ONYEDİKA KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001 doğumlu. Ön libero mevkiinde oynayan Nijeryalı oyuncu Club Brugge forması giyiyor. Profesyonel kariyerinde 261 maça çıkan yıldız oyuncu 15 gol attı ve 11 asist yaptı. Ayrıca Onyedika, Nijerya Milli Takımı formasıyla 17 kez sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

20 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ

Raphael Onyedika, defansif orta saha olmasına karşın paslardaki isabet oranı bir hayli yüksek. Ayrıca mücadele gücü ve kesiciliğiyle öne çıkıyor.

