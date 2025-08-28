Raphael Onyedika kimdir? Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

RAPHEAL ONYEDİKA KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001 doğumlu. Ön libero mevkiinde oynayan Nijeryalı oyuncu Club Brugge forması giyiyor. Profesyonel kariyerinde 261 maça çıkan yıldız oyuncu 15 gol attı ve 11 asist yaptı. Ayrıca Onyedika, Nijerya Milli Takımı formasıyla 17 kez sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.