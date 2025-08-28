Sağ kanattan atağa kalktı!

Peş peşe transfer uçaklarını indiren Beşiktaş, bir yıldız futbolcuda daha önemli mesafe kat etti. Sol kanat takviyesi için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağ kanatta bir süredir hazırda beklettiği Vaclav Cerny için tekrar girişimlerine hız verdi. Wolfsburg'da forma giyen27 yaşındaki futbolcu ayrıca, Beşiktaş'ın İnstagram'dan El Bilal Toure ve Rıdvan Yılmaz için yaptığı son paylaşımı da beğendi. Bu hareket, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Cerny, bu sezon Wolfsburg'un oynadığı 2 maçta da oyuna sonradan girerek çok az süre alsa da 1 gollük skor katkısı verdi. Öte yandan siyah-beyazlılara, Keny Arroyo için Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'dan teklif geldi. Kartal, transferin son günlerinde Rashica'ya da teklif bekliyor.