Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Sağlık taraması ve resmi işlemleri tamamlanan deneyimli orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Deneyimli oyuncu sözleşme imzalamasının ardından takımla ile birlikte çalışmalara başladı.



9 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI TERLETTİ

18 kez A Milli Takım kadrosuna davet edinen Taylan Antalyalı 9 kez ay-yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti.

