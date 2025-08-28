Zafer gecemiz olsun!

FARKLI YEN VE TURLA

AVRUPA Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u sahasında eleyerek gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İlk maçta 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa lig etabına yükselecek. Tek farklı yenerse uzatma bölümlerine geçilecek. Karadeniz ekibi, elendiği takdirde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

KANATLANMA VAKTI

BEŞİKTAŞ, Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne'yi ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. İlk müsabakada Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kartal, rakibini mağlup ederek lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Teknik direktör Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine karşı oynadığı 4 maçta (2B-2M) galibiyeti bulunmuyor.



YİNE YAPARSIN!

BAŞAKŞEHİR, Konferans Ligi playoff turu rövanşında Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İlk maçta rakibine sahasında 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa lig etabına yükselecek. Bu sezon Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan Başakşehir, Cherno ve Viking'i saf dışı bırakmıştı.