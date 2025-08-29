Anlaşma yok!

Attığı golle Benfica'ya Şampiyonlar Ligi yolunu açan, Fenerbahçe'nin hasretini 17 yıla çıkaran Kerem Aktürkoğlu saha içinde sevinmemiş ve bu durum 'gideceği takıma saygı olarak' yorumlanmıştı… Portekiz ekibinin maç sonu soyunma odasında verdiği zafer pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun olmaması da bu durumu güçlendirmişti. Ancak milli futbolcunun karşılaşma sonrası klasikleşen doping kontrolüne gittiği ve bu nedenle fotoğrafta yer almadığı açıklandı. Kerem için Portekiz'de yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Bugün tekrar bir temasta bulunulacağı ifade edildi.



MİLYONLARA BEDEL!

GAZETELER Benfica'nın zaferini Kerem üzerinden verirken, İtalyanlar Mourinho'nun hasretine dikkat çektii: DESPORTO AO MINUTO: "Türk lokumu Jose Mourinho'yu üzdü.", SPORTINFORMA: "Kaderin cilvesi:

Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golü attı.", A BOLA: "Aktürkoğlu milyonlara bedel!", RECORD: "Championoğlu." LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mourinho'nun hayal kırıklığı. CORRİERE DELLO SPORT: Mourinho 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor."