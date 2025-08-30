Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz yine kadroda yok
Giriş Tarihi: 30.8.2025

Barış Alper Yılmaz yine kadroda yok

Barış Alper Yılmaz yine kadroda yok
BU HAFTA başında takıma dönen Barış Alper Yılmaz, antrenman kaçırmadı. Ancak milli futbolcunun ayrılma isteğinde henüz değişiklik olmadı. NEOM'dan yıllık 10 milyon Euro'dan 4 sezonluk astronomik teklif alan yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'a transferine izin verilmesini istiyor. Ancak Galatasaray cephesi, 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmıyor. 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya teslim edecek sarı-kırmızılı takımda Barış Alper'in durumu, bu 4 gün içinde netleşecek. Bir önceki karşılaşma için Kayseri'ye götürülmeyen Barış, bugünkü Rizespor müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Alper Yılmaz yine kadroda yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz