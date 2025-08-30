Portekizli teknik adamlar Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayamadı

Fenerbahçe'de 2. sezonuna başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Türkiye macerası yaklaşık 15 ay sürdü. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Mourinho, 2024-2025 sezonu başından itibaren Fenerbahçe'de 62 karşılaşmaya çıkarken, 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertli kulüp tarihinde Mourinho'nun dışında vatandaşı Vitor Pereira ve Jorge Jesus da görev yaptı. İlk olarak Temmuz 2015'te takımın başına geçen Pereira, devam eden sezonda ligi ikinci tamamlamasının ardından Ağustos 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın elenmesinin ardından yollar ayrıldı.

Pereira yönetiminde Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 74 puan topladı. Türkiye Kupası'nda final oynayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda Braga'ya elendi.

Vitor Pereira'nın Türkiye'deki 2. dönemi ise kısa sürdü. 2021-2022 sezonunda lige 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, ilk 11 haftada 4 mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne de play-off etabından başlayan sarı-lacivertliler, gruplarda ise 6 maçta 6 puanla 3. tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam etti. 19 Aralık 2021'de oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisi sonrası Pereira ile yollar ayrıldı.



JESUS, TÜRKİYE KUPASI KAZANDI

Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal getirilirken, Temmuz 2022'de ise bu kez bir başka Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı. Jesus, ligde 36 müsabakada 80 puan toplarken derbilerde alınan başarısız sonuçlar, şampiyonluğun kaybedilmesinde önemli rol oynadı. Jesus, sarı-lacivertliler ile Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda toplam 56 mücadelede 38 galibiyet (2'si hükmen), 10 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 126 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 58 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elendi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na ise 10 yıl aranın ardından ulaştı. Kupada oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Kanarya, İzmir'de yapılan finalde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzandı.

DERBİ KAZANAN SON YABANCI PEREİRA

Mourinho ve Jesus, derbi galibiyeti alamayarak şampiyonluktan uzaklaşırken, ligde derbi galibiyetini alan son yabancı Vitor Pereira oldu. Yerli teknik direktörlerden İsmail Kartal, son sezonunda ezeli rakipleriyle oynadığı 4 lig maçında 10 puan toplarken, bu başarıyı son yıllarda yabancı teknik adamlarla yaşamadı. Jose Mourinho ve Jorge Jesus, ligdeki derbilerde 3'er mağlubiyet yaşarken, 1'er puan toplayabildi. Pereira ise son sezonunda 21 Kasım 2021'de Galatasaray'ın sahasında oynanan müsabakada takımın başında 3 puana ulaştı.