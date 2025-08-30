Sürprize yer yok

A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella sürprize yer vermedi. Ay-Yıldızlılar'da davet edilen futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek. İşte Bizim Çocuklar'ın kadrosu:KALECİ: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok,Uğurcan Çakır DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki ÇelikORTA SAHA: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü,Salih ÖzcanFORVET: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.