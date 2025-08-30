Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Ümraniyespor deplasmanında galip!

Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Mikail Okyar, 53'üncü dakikada ise Berat Luş kaydetti.



Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 7'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı. Esenler Erokspor gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Soukou (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Serkan Göksu (Dk. 46 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Emre Kaplan, Benny, Bardhi, Hoti (Dk. 60 Barış Ekincier)

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 69 Yunus Emre Gedik), Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 80 Recep Niyaz), Amilton, Kanga (Dk. 69 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 69 Faye), Kayode (Dk. 81 Catakovic)

Goller: Dk. 5 Mikail Okyar, Dk. 53 Berat Luş (Esenler Erokspor)