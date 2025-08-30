Trendyol 1. Lig’de 5 haftalık maç programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 5, 6, 7, 8 ve 9. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde gelecek 5 haftanın programı şöyle:

- 5. Hafta

12 Eylül Cuma:

17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 Boluspor-Manisa FK (Stat belli değil)

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Necmi Kadıoğlu)

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)

14 Eylül Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

- 6. Hafta

19 Eylül Cuma:

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)

20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

- 7. Hafta

23 Eylül Salı:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Stat belli değil)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

- 8. Hafta

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Necmi Kadıoğlu)

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Stat belli değil)

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)

- 9. Hafta

3 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Stat belli değil)

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)