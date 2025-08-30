Yolumuz açık olsun!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, Monako'daki Grimaldo Forum'da çekilen kura sonucu belli oldu. Kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyondaki tek Türk temsilcisi sarı-lacivertliler, kuraya ikinci torbadan girdi. Fenerbahçe, lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Kanarya, ligde 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk hafta maçları, 24-25 Eylül'de yapılacak.

F.BAHÇE'NIN RAKİPLERİ

DİNAMO ZAGREB (DEPLASMAN)

ASTON VİLLA (İSTANBUL)

FERENCVAROS (İSTANBUL)

V.PLZEN (DEPLASMAN)

NICE (İSTANBUL)

FCSB (DEPLASMAN)

STUTTGART (İSTANBUL)

BRANN (DEPLASMAN)



SAMSUN'A DİŞLİ RAKİPLER

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor'un da lig aşamasındaki rakipleri açıklandı. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılım gösteren Karadeniz temsilcisi, Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşılaşacak. Samsunspor; D.Kiev, AEK ve Hamrun ile sahasında, Legia, Mainz ve Breidablik ile deplasmanda oynayacak.

İŞTE O TAKIMLAR

DİNAMO KİEV (SAMSUN)

LEGIA (DEPLASMAN)

AEK (SAMSUN)

MAINZ (DEPLASMAN)

HAMRUN (SAMSUN)

BREIDABLIK (DEPLASMAN)