Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sergen Yalçın’la ilk maç!

Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Lig'de oynadığı tek maçta Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, milli ara öncesi 2'de 2 yapmak istiyor. Diğer tarafta Alanyaspor ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?