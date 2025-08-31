Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sergen Yalçın’la ilk maç!
Giriş Tarihi: 31.8.2025 12:26

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sergen Yalçın’la ilk maç!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlı takım Avrupa'dan elenmesinin ardından, teknik direktör Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdi. Kartal yeni hocası ile birlikte zorlu Alanyaspor deplasmanından 3 puan almak istiyor.

Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Lig'de oynadığı tek maçta Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş, milli ara öncesi 2'de 2 yapmak istiyor. Diğer tarafta Alanyaspor ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 31 Ağustos Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf, Güven, Ui-jo, Sporar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Felix, Emirhan , Ndidi, Muçi, Orkun, Silva, Jurasek , Abraham.

BEŞİKTAŞ, SON 4 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi.

Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ALANYA'DAKİ 10. MAÇ

Ligde iki ekip, Alanya'da 10. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 4 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 14, Alanyaspor 12 gol kaydetti.

