Dalgalanma yok!

Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 galibiyetle fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde rakiplerini bir bir yıkan bordo- mavililer, galibiyet serisini Samsun karşısında da kazanarak sürdürmek istiyor. Konuk ettiği rakibine son 6 maçta yenilmeyen Fırtına, en son 2002-03'te 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.

SAMSUN'A YAKIN TAKİP

Trabzonspor teknik ekibi, Samsunspor'un bugüne kadar ligde oynadığı maçların yanı sıra hafta içerisinde Avrupa Ligi playoff'unda Panathinaikos müsabakasını da yakından takip etti. Tekke ve kurmaylarının aldığı notları oyunculara detaylı bir şekilde aktardığı öğrenildi. Ayrıca Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki oyun dalgalanmasıyla ilgili futbolculara uyarıların yapıldığı kaydedildi.

TARAFTAR STADI DOLDURACAK

TRABZONSPOR ile Samsunspor karşılaşması öncesi biletler tükenmek üzere. Satışa sunulan biletlerin yüzde 85'inin bittiği ve kalan 5 bin biletin de tükenmesi bekleniyor. Bordomavili taraftarlar, lige üçte üç yaparak başlayan takımlarına bu maçta coşkulu bir destek vermek istiyor. Stadın hınca hınç dolması umuluyor.

CHAM VE MENDY GİTTİ

TRABZONSPOR, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a yolladı. Fırtına 600 bin Euro kiralama ücreti alacak. Avusturyalı on numaranın satın alma opsiyonu ise 5.5 milyon Euro... Bir diğer ayrılık da Batista Mendy ile yaşandı. Bordo-mavililer, Fransız ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla'ya gönderdi. 1 milyon Euro kiralama bedeli elde edilecek ve sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu yer alacak.