Fatih Tekke’den Samsunspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor mücadelesi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"Pina'nın sakatlanması bütün oyun planımızı değiştirdi. İkinci yarı Felipe'nin de çıkışıyla 2 değişiklik hakkı kaldı. İlk yarı iyiydik. 2 yarıyı gol atabilirdik, maçı koparmamız gereken anlar yaşadık.Ön alan baskısında sorunlar var. Beklemeye geçince problemler var. Set takımına karşı oynadık. 3 puanı almamız gerekirdi. Paul Onuachu'yu sarısı olduğu için oyundan almak zorunda kaldık.

HAKEM TEPKİSİ

Kırılma noktası, 2. golü bulamadığımız anlardı. Kaybetmemek önemli ancak Trabzonspor kendi sahasında bu tür maçları kazanmalı. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Bugün nasip böyleymiş. Tek ihtiyaç 10 numara değil. Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Az pozisyon verdik ama önemli pozisyonlar verdik. Önde daha net şekilde hücumları bitirmek gerek. Oyunu iki yönlü oynayabilmek gerek. Topu kaptırdıktan sonra hızlı dönmek gerek. İlk yarıda 5 hakem kararının 4'ü yanlıştı. Ama genel olarak değerlendirme yaparsak, bu puan kaybını kendimize mal ediyorum."