Galatasaray ayrılığı açıkladı! İşte Jelert’in yeni takımı

Galatasaray, Elias Jelert'in Southampton'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibinden 300 bin euro kiralama ücreti alacak. Anlaşmada ayrıca 250 bin euro da bonus bulunuyor. İngiliz ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde Galatasaray'a 8.5 milyon euro ödeyecek.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."