Galatasaray ayrılığı açıkladı! İşte Jelert’in yeni takımı

Sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibinden 300 bin euro kiralama ücreti alacak. Anlaşmada ayrıca 250 bin euro da bonus bulunuyor. İngiliz ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde Galatasaray'a 8.5 milyon euro ödeyecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.