Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler milli ara öncesi Gençlerbirliği deplasmanından galibiyet ile ayrılıp moral depolamak istiyor. Lige 3’de 0 ile başlayan Gençlerbirliği ise bu maçtan alacağı puan ve puanlarla çıkışa geçmek istiyor. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği sahasında puan veya puanlar alıp çıkışa geçmek istiyor. Diğer tarafta Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe, milli araya moralli girmek istiyor. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed, Zuzek, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, Fred, İsmail, Talisca, İrfan Can Kahveci, Oğuz, En-Nesyri.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
