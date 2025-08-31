Joao Pereira: Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, ilk yarıda çok iyi bir oyun çıkardıklarını, ikinci yarı ise Beşiktaş'ın baskını hissettiklerini söyledi. Pereira, "Hafta içi ne çalıştıysak onu yerine getirdiler. Birinci golü bulduk ilk yarı, ikinci yarıda Beşiktaş daha baskılı oynadı. Geçişten ikinci golümüzü bulduk, belki 3-4 bulabilirdik maalesef bulamadık. Oyuncularımız çok güzel oyun çıkardılar. Bu bir süreçti, iyi oynadık maçı kazandık ama geçen hafta Eyüpspor maçında da iyi oynamıştık ama kaybetmiştik. Bugün daha iyi bir performans gösterdik. Bu bir süreç ve gelişmeye devam ediyoruz. Bütün takımımı tebrik etmek istiyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok oyunu anladıklarını gösterdiler ve katkıda bulundular. Gol yemeden maçı bitirmemiş olmamız bizim için çok önemli bir şey" açıklamasında bulundu.



"ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİ ODAKLANMAK VE AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLMEK"

Kadroyu kurarken zorlandığını da dile getiren Pereira, "Kadroyu kurarken karar vermek çok zor oluyor. Kadro dışı kalanlar da kadroya girmeyi hak ediyorlar ve çok çalışıyorlar. Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz, kaybettik diye de en kötü takım değiliz. Önemli olan sürekli odaklanmak ve aynı şekilde devam edebilmek" diye konuştu.

