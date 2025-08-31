Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vaclav Cerny tamam! Sırada dünyaca ünlü yıldız var…

Lausanne'a elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, Solskjaer yerine Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın, Serdal Adalı ile yaptığı 2.5 saatlik toplantı da sağ ve sol kanat için mutlak transfere ihtiyaçları olduklarını belirtti. Daha önce Sergen Yalçın'ın da öve öve bitiremediği Vaclav Cerny için ise son aşamaya gelindi. Diğer tarafta sol kanat için bomba bir isim ortaya atıldı.