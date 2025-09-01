Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nun yerine transfer

Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5+2.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye satan Benfica, milli futbolcunun yerini doldurdu. Benfica, Sevilla forması giyen Dodi Lukebakio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

A Bola'da yer alan habere göre; Portekiz ekibi, Belçikalı oyuncunun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.

27 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde Portekiz'e giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Benfica oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Portekiz ekibi, Lukebakio için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.