Boğaz’da sunum yaptı

Teknik direktör Jose Mourinho'yla yolları ayıran Fenerbahçe, Portekizli'nin yerine arayışlara tam gaz devam ediyor. Yerli adaylardan biri olan İsmail Kartal dün Asbaşkan Hamdi Akın ile bir görüşme yaptı. Daha önce 3 defa göreve gelen tecrübeli teknik adam, Mourinho öncesi ligi kulüp rekoru olan 99 puanla tamamlamasına rağmen ikinci olmuştu. Akın'ın evine tekne ile gelirken aynı şekilde ayrıldı. Bu anlar objektiflere yansıdı. Görüşmede Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğunu ileten Kartal, "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" dedi. Akın bu bilgileri Başkan Ali Koç'la başlaştıktan sonra nihai karar verilecek.

SCHMİDT İLE DE SICAK TEMAS!..

Bu arada yabancı hoca adayı olarak da Roger Schmidt ismi ilk sıraya yazılmıştı. Alman teknik adam teklife olumlu yaklaşmadı.