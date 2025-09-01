Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eljif Elmas, Napoli'ye döndü!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 18:34

Eljif Elmas, Napoli'ye döndü!

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, 5 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'ye kiralık olarak transfer oldu. Transfer, resmen açıklandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'ye kiralandı.

2019-2020 sezonu itibarıyla Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük katkı sağladı. Makedon orta saha Napoli'de 1'er kez Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2023-2024 sezonu ara transfer döneminde RB Leipzig'e imza atan Eljif Elmas, bir sonraki sezonun yarısında da kiralık olarak Torino'da oynadı.

25 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada formayı terletti.

