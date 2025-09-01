Hatayspor’dan Gil Vicente’ye transfer oldu

Hatayspor, Portekizli hücum oyuncusu Joelson Fernandes'in 750 bin Euro karşılığında Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Gil Vicente Futebol Clube'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza bugüne kadar Hatayspor'a verdiği katkılar için teşekkür eder kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

Hatayspor, oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alacak. Fernandes'in önceki kulübü Sporting ise oyuncunun Gil Vicente'ye transferinden yüzde 50 pay alacak. Hatayspor'da 63 maçta forma giyen Joelson Fernandes 3 gole imza attı.