Kartal’ın yüzü gülmüyor!

PEREİRA: İYİ BİR SÜREÇTEYİZ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira maç sonu açıklamasında doğru yolda olduklarını söyledi. Portekizli hoca, "Harika bir ilk yarı oynadık. Oyuncularım ne istediysek yaptı. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttı. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda iyi bir süreçteyiz. Geçen hafta kaybettik diye kötü bir takım değildik. Bu hafta kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz. Bu bir süreç. Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



4'LÜ SAVUNMA DA ÇARE OLAMADI

SERGEN Yalçın, ilk maçında saha dizilişinde değişime gitti. Beşiktaş 4-3-3 formasyonu ile sahaya çıktı. Ancak dörtlü savunma Alanyaspor'un iki golüne engel olamadı. Bu arada yeni transferler Djalo ve Toure ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.



İLK YARIDA CEZA SAHASINA GİREMEDİLER

Beşiktaş, özelikle maçın ilk yarısında çok etkisizdi. Ev sahibi takım, 45 dakika içeresinde Ogungu (5), Hwang Ul-Jol (2) ve İbrahim Kaya ile (2) toplamda 9 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Siyah-beyazlılar için bu rakam sadece 1 oldu.

ALANYA'DA 6 YILDIR KAYIP

BEŞİKTAŞ, Alanyaspor'a konuk olduğu son 6 Süper Lig maçını da kazanamadı. 3 yenilgi ve 3 beraberlikle galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligde devam eden daha uzun tek galibiyet hasretini ise Galatasaray deplasmanında yaşıyor (8 maç).