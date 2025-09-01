Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor, Churlinov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 20:47

Kocaelispor, Churlinov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Darko Churlinov (25) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA
Kocaelispor, Churlinov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Kocaelispor, hücum oyuncusu Darko Churlinov'un transferi konusunda futbolcunun kulübü Premier Lig ekiplerinden Burnley ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kente gelen Darko Churlinov, Körfez Burunga Tesisleri'nde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kutsal renklere hoş geldin Churlinov. İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov'un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Darko Churlinov, geçen sezon kiralık olarak Polonya ligi ekiplerinden Jagiellonia Białystok formasını giydi. 26 lig maçının 21'inde ilk 11'de başlayan Churlinov, 5 gol ve 3 asitlik skor katkısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor, Churlinov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz