Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarihi Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kadro bildirimi için son saatlere girilirken, Galatasaray'ın bir kaleci transferini bitirmesi bekleniyor. Peki, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüplerin A listesi ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.