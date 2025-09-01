Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?
Giriş Tarihi: 1.9.2025 11:43

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi için kısa bir süre kaldı. Grup aşamasında yer alacak temsilcimiz Galatasaray’ın transfer sezonun kapanmadan önce hangi tarihe kadar kadro bildirimi yapabileceği merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarihi Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kadro bildirimi için son saatlere girilirken, Galatasaray'ın bir kaleci transferini bitirmesi bekleniyor. Peki, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüplerin A listesi ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Ön eleme ve play-off turları için bazı ara tarihler bulunmakla birlikte, lig aşaması için son tarih 2 Eylül 2025 olarak belirlenmiş ve bu tarihten sonra da 3 Eylül saat 01.00'e kadar nihai bildirim yapılabiliyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile eşleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz