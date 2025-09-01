Veda partisi!

HOCALAR GİDER ASLOLAN FENERBAHÇE

Mourınho'nun ayrılığı sonrası 11'e dönen İrfan Can Kahveci bu durumu şu sözlerle yorumladı: "Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."



5 DAKİKADA YAKALADI

F.Bahçe'deki ilk sezonunda ligde 20 gol atan ve krallık yarışını Osimhen (26) ve Piatek'in (21) ardından 3. tamamlayan En-Nesyri, ilk gollerini Ankara'da buldu. G.Birliği karşısında 5 dakikada (35 ve 40) iki gol birden atan Faslı oyuncu, Osimhen ve İcardi'yi yakaladı.



GOLÜ BEN ATTIM

FENERBAHÇE tarihinin ilk Malili futbolcusu olma özelliğini de taşıyan Dorgeles Nene ilk kez 11'de sahadaydı. 22 yaşındaki oyuncu, 14. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasını iyi takip etti, gol kayıtlara Pedro Pereira'nın kendi kalesine vuruşu olarak geçse de Nene kendine has sevinciyle tribünleri coşturdu. Maçtan sonra da "İlk golü ben attım ama Pereira'ya yazıldı. Ben attığım gol için mutluyum" dedi.



DİNLENMEYE GELMEDİM!

WEST HAM'DAN satın alma opsiyonuyla kiralanan Meksikalı ön libero Edson Alvarez ilk maçına G.Birliği deplasmanında çıktı. 90 dakika sahada kaldı. 83 kez topla buluştu. İsabetli pasta 73/62 ile yüzde 90'lık oran yakaladı. Karşılaşma sonrası galibiyeti ve performansını şöyle yorumladı: "En iyi performansımdan uzaktayım ama dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak.Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır."