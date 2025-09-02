Fenerbahçe’de flaş Jayden Oosterwolde gelişmesi!

ADA'DAN TALİP ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre West Ham United'ın Kanarya'nın kapısını 24 yaşındaki yıldız için çaldığı ifade edildi. Buna karşın Fenerbahçe yönetiminin başarılı oyuncunun ayrılığına izin vermediği aktarıldı.

Transfermarkt'a göre üncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde, bu sezon 6 resmi maçta görev aldı. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.