Fenerbahçe’de flaş Jayden Oosterwolde gelişmesi!

Fenerbahçe'de transfer trafiği yoğun bir şekilde yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde bu kez flaş bir gelişme meydana geldi. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'ye Premier Lig'den bir teklif geldiği öne sürüldü.
ADA'DAN TALİP ÇIKTI
Milliyet'in haberine göre West Ham United'ın Kanarya'nın kapısını 24 yaşındaki yıldız için çaldığı ifade edildi. Buna karşın Fenerbahçe yönetiminin başarılı oyuncunun ayrılığına izin vermediği aktarıldı.
Transfermarkt'a göre üncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde, bu sezon 6 resmi maçta görev aldı. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.