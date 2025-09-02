Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getiriyor! İşte transferin maliyeti...
Giriş Tarihi: 2.9.2025 13:28 Son Güncelleme: 2.9.2025 13:36

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getiriyor! İşte transferin maliyeti...

UEFA listesine bildireceği kadro için sayılı saatleri bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan Cimbom, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı da İstanbul'a getiriyor. İşte bomba transferin detayları...

Kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şampiyonlar Ligi için UEFA listesini bu gece bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar, transferde vites yükselmişti.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan Galatasaray cephesi, bir yıldızı daha bitiriyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı gün içerisinde İstanbul'a getirecek.

Aslan, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Tecrübeli yıldız, Galatasaray'dan ise 5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Türk asıllı Alman yıldız, 2015 yılından önce Almanya Milli Takımı'nı seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

14 KUPA KAZANDI

Uzun yıllar Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İngiliz deviyle 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 14 kupa kazandı.

Bochum altyapısında yetişen İlkay, sırasıyla Nürnberg ve Borussia Dortmund ve Barcelona formaları giydi.

Geride bıraktığımız sezon 50 maça çıkan 34 yaşındaki orta saha, 3 gol atıp 6 asist kaydetti.

