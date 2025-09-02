Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getiriyor! İşte transferin maliyeti...

Kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Şampiyonlar Ligi için UEFA listesini bu gece bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar, transferde vites yükselmişti.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan Galatasaray cephesi, bir yıldızı daha bitiriyor.
Aslan, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
MAAŞI BELLİ OLDU
Tecrübeli yıldız, Galatasaray'dan ise 5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.
YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Türk asıllı Alman yıldız, 2015 yılından önce Almanya Milli Takımı'nı seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.
14 KUPA KAZANDI
Uzun yıllar Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İngiliz deviyle 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 14 kupa kazandı.
Bochum altyapısında yetişen İlkay, sırasıyla Nürnberg ve Borussia Dortmund ve Barcelona formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon 50 maça çıkan 34 yaşındaki orta saha, 3 gol atıp 6 asist kaydetti.