Manchester City, Donnarumma’yı açıkladı!

İngiliz devi Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Manchester City, Fransız kulübüne de 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtti.



26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplamda 46 müsabakada forma giyerken, 16 maçta kalesini gole kapattı.

Donnarumma, Manchester City ile beş yıllık sözleşme imzalarken şu ifadeleri kullandı; "Manchester City ile sözleşme imzalamak benim için çok özel ve gurur verici bir an. Dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya ve futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'nın liderliğindeki bir takıma katılıyorum. Bu, dünya futbolundaki her oyuncunun katılmak isteyeceği bir kulüp. Manchester City'yi yıllardır hayranlıkla izliyorum, bu yüzden şimdi bu kulüpte oynayabilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Yeni takım arkadaşlarım, teknik ekip ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Etihad Stadyumu'nda oynamak benim için çok, çok özel olacak. Önümdeki süreç için çok heyecanlıyım ve kulübün daha da başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz verebilirim."