Ziraat Türkiye Kupası maçında zorunlu hakem değişikliği!

Ziraat Türkiye Kupası 1.tur maçında zorunlu hakem değişikliğine gidili.

TFF'den yapılan açıklamada, ''Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda 3 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak Merkür Jet Erbaaspor - Tokat Belediye Spor Kulübü müsabakasının 4. hakeminde zorunlu değişikliğe gidilmiştir. Müsabakaya gitmek için çıktığı yolda trafik kazası geçiren Burak Sarıgöl'ün yerine Efe Şahabettin Kapcak 4. hakem olarak atanmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Burak Sarıgöl'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.