Ziraat Türkiye Kupası: Niğde Belediyespor, Mersin’de turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile Niğde Belediyesi Spor karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan maçı konuk ekip Niğde Belediyesi Spor 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Niğde Belediyesi Spor'a turu getiren golleri; 49. dakikada Ömer Faruk Demirel ve 58. dakikada İbrahim Çay attı.
KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI:
Bursa Yıldırım - Altay: 2-0
Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zap: 7-1
Polatlı 1926 - Çankaya SK: 1-2
Yalova FK - Bursa Nilüfer FK: 2-0
Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu: 0-2