Ziraat Türkiye Kupası: Niğde Belediyespor, Mersin’de turladı!

Giriş Tarihi: 2.9.2025 22:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Niğde Belediyesi Spor, deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0'lık skorla geçerek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile Niğde Belediyesi Spor karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan maçı konuk ekip Niğde Belediyesi Spor 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Niğde Belediyesi Spor'a turu getiren golleri; 49. dakikada Ömer Faruk Demirel ve 58. dakikada İbrahim Çay attı.

KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI:

Bursa Yıldırım - Altay: 2-0

Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zap: 7-1

Polatlı 1926 - Çankaya SK: 1-2

Yalova FK - Bursa Nilüfer FK: 2-0

Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu: 0-2

