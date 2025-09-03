Milliler Tiflis yolcusu

A Milli
Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin startını yarın Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçla verecek.
İki gündür Riva'da çalışmalarını sürdüren
Ay-Yıldızlılar, bu sabah son çalışmasını
yapıp Tiflis'e uçacak. Teknik
direktör Montella maçın oynanacağı
Boris Paichadze Stadı'nda TSİ 19.00'da
basın toplantısı düzenleyecek. Milli
Takım'da hedef; gruba galibiyetle başlamak
ve pazar günü Konya'da oynanacak İspanya karşılaşmasına moralli çıkmak. SELÇUK
Şahin'in teknik heyetten ayrılıp
Eyüpspor'a teknik direktör olmasıyla
boşalan göreve Hakan Balta getirilmişti.
Balta'ya ilk antrenmanda oyuncular
tarafından böyle 'Hoş geldin' denildi.