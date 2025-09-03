Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milliler Tiflis yolcusu
Giriş Tarihi: 3.9.2025

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin startını yarın Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçla verecek. İki gündür Riva'da çalışmalarını sürdüren Ay-Yıldızlılar, bu sabah son çalışmasını yapıp Tiflis'e uçacak. Teknik direktör Montella maçın oynanacağı Boris Paichadze Stadı'nda TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli Takım'da hedef; gruba galibiyetle başlamak ve pazar günü Konya'da oynanacak İspanya karşılaşmasına moralli çıkmak. SELÇUK Şahin'in teknik heyetten ayrılıp Eyüpspor'a teknik direktör olmasıyla boşalan göreve Hakan Balta getirilmişti. Balta'ya ilk antrenmanda oyuncular tarafından böyle 'Hoş geldin' denildi.
